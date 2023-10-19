شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد يضع سانتو في ورطة قبل مباراة التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخوض عاشر جولات دوري روشن السعودي لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، حين يلتقي بنظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في قمة الجولة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي (موسم 2023-2024).

وأوضحت تقارير صحفية سعودية، غياب البرازيلي فابينيو عن التدريبات الجماعية للفريق لليوم الثاني بسبب إصابة تعرض لها.

وواصل فابينيو الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي مع الجهاز الطبي، ولم يشارك بالتدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

ويعول نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على فابينيو في المواجهات الأخيرة للاتحاد منذ انضمامه إلى الفريق في مركز خط الوسط الدفاعي.

ترتيب الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الثاني في جدول ترتيبب دوري روشن برصيد 22 نقطة خلف الهلال المتصدر فيما يأتي الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد رابعًا في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، متساويًا مع النصر والأهلي.

