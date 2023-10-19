شكرا لقرائتكم خبر عن طعام يبدو «صحياً» يتناوله الكثيرون على الإفطار يزيد من خطر سرطان عدواني بنسبة 70% والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يمكن أن يزيد أحد الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الكولين من خطر الإصابة بسرطان البروستات القاتل بنسبة تصل إلى 70%.

ووفقاً لما ذكره باحثون فإن تناول الكولين غير الكافي للدهون، وهو مكون رئيسي للبيض، كان مرتبطا بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مميتة، بحسب روسيا اليوم





ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 47896 رجلا، أن تناول الكولين المرتفع “يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات بنسبة 70%، مقارنة بالرجال الذين تناولوا كميات أقل من الكولين”.

وعُرّف المدخول العالي على أنه أي شيء من 500 ملغ في اليوم، وهو المدخول اليومي الموصى به للرجال. ومن ناحية أخرى، يُنصح النساء بـ 424 ملغ من الكولين يوميا، وتشمل المصادر الغذائية الأخرى للكولين اللحوم والحليب والدواجن.

وأوضح الباحثون في الدراسة: “الكولين يتركز بشكل كبير في خلايا سرطان البروستات، وقد أُكّد على تركيز الكولين في الدم مع زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستات”.

وأظهرت الدراسات أيضا وجود ارتباط بين تناول الدهون المشبعة وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستات.

وأبلغت هذه النتائج عن اقتراحات مفادها أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يكون أكثر حماية ضد المرض الفتاك.