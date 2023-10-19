شكرا لمتابعة خبر عن أخصائية نفسية : في بعض الأحيان يتحول هوس التميز والظهور إلى اضطرابات نفسية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت أخصائية علم النفس رغد النفيعي ، عن إمكانية تحول هوس التميز إلى اضطرابات نفسية .

وقالت رغد : الهوس هو التركيز المبالغ في الحصول على الأشياء ، وهذا الهوس يؤدي إلى نوع من عدم الرضا وقلة التقدير والثقة بالنفس إذا لم يحقق الإنسان ما يتمناه” ، وفقًا لحديثها مع قناة «السعودية» .

وأوضحت أن الهوس قد يتحول في بعض الأحيان إلى اضطرابات نفسية تحتاج إلى تدخل علاجي ، لافتة إلى إذا كان هذا الهوس لا يؤثر على الشخص في إنتاجيته وعلاقته فهو نوع من التميز .

وأشارت إلى أن هناك نوع من الأشخاص لديهم رغبة في المبالغة في الظهور وهذا النوع من الأشخاص يحبون المدح والثناء عليهم في جميع الوقت ويكرهون الفشل والعثرات ولا يتقبلون السلبيات ولذلك عندما تعيقهم عن التقدم رغم إنتاجيتهم ينسون كل الانجازات التي حققوها .