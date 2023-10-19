انت الان تتابع بالفيديو.. وزير النقل لـ"يا هلا بالعرفج": 6 ملايين مستفيد من مشروع النقل بالحافلات في 200 مدينة ومحافظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
19 أكتوبر 2023, 6:17 صباحاً
استعرض البرنامج من خلال فقرة "خبر الأسبوع"، مقطعًا مرئيًّا لوزير النقل المهندس "صالح الجاسر" تَحَدث من خلاله عن تفاصيل مشروع خدمات النقل بين المدن لإعادة هيكلة السوق وتطويره؛ وذلك لمواكبك رؤية المملكة 2030، ومواكبة السياحة والتطورات ومتطلبات جودة الحياة، وهي عبارة عن ثلاثة تحالفات تغطي مناطق المملكة بخدمات ذات مستوى عالٍ، لتنقل قرابة ستة ملايين مستفيد في السنة حول مدن المملكة.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء. وفي سياق فقرة "المشي مع العرفج" استعرض البرنامج مقطع فيديو مع الفنان "بشير الغنيم" تَحدث عن علاقته بالمشي، الذي يعتبره صفاءً للذهن ومساعدًا على الابتعاد عن الطاقات السلبية، كما تَحدث عن أحدث أعماله الفنية القادمة. وفي نفس السياق ومن خلال فقرة البرواز عرض البرنامج فيديو لـ"حسين العبدالوهاب" وهو يوجه رسالة لكل مشجع رياضي قائلًا: "أرجو أن نتخلص من عبارة الخصوم ونحولها إلى المنافسين". أما فقرة "مزايين الكتب" فقد استعرض من خلالها عامل المعرفة كتابه "الاتصال المؤسسي والتواصل الحكومي"، وهو يركز على دور الاتصال المؤسسي في دعم الصورة الذهنية لرؤية 2030، كما عرض مقطعًا مرئيًّا لـ"سعد آل حماد" وهو يتحدث عن الكتاب.
وأخيرًا وفي فقرة "سيرة وتر"، يروي عامل المعرفة قصة الأغنية التي غناها فنان العرب "محمد عبده" عن القدس.
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