انت الان تتابع زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزرًا قبالة سواحل نيوزيلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 6:23 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر كيرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات؛ مشيرة إلى عدم صدور تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي). ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزرًا قبالة سواحل نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.