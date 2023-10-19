انت الان تتابع ارتفاع أسعار العقارات 0.7% خلال الربع الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% في الربع الثالث من 2023 مقارنة بالربع نفسه من 2022 متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%.

كما ساهم انخفاض كل من العقارات التجارية بنسبة 0.1%، والقطاع الزراعي بنسبة 0.3%، في التقليل من ارتفاع المؤشر.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار العقارات 0.7% خلال الربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.