انت الان تتابع "اللحظة الأسوأ وأحتاج للدعم".. أول تعليق من "نيمار" بعد إصابته بالرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طالَبَ البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال، أصدقاءه وعائلته بالوقوف إلى جانبه في اللحظة التي وصفها بالأسوأ، بعد إعلان إصابته بالرباط الصليبي.

وتحدث نيمار، بعد الإعلان أمس الأربعاء عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ليغيب على إثرها فترة طويلة عن الملاعب.

وكان اللاعب البرازيلي قد تعرض لإصابة قوية في مباراة منتخب بلاده ضد أوروغواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، بعد تدخل قوي مع لاعب منتخب الأوروغواي نيكولاس دي لا كروس، ليخرج بعدها باكيًا ويغادر أرضية الملعب محمولًا على النقالة.

وكتب نيمار على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس": "إنها لحظة حزينة للغاية، إنها الأسوأ، أعلم أنني قوي ولكن هذه المرة سأحتاج إلى (عائلتي وأصدقائي) أكثر".

وأضاف لاعب الهلال: "ليس من السهل الخضوع للإصابة والجراحة، تخيل أن تمر بكل ذلك مرة أخرى بعد 4 أشهر من التعافي، لديّ إيمان أكثر من اللازم، لكني أضع القوة في يد الله حتى يتمكن من تجديد قوتي، شكرًا لكم على رسائل الدعم والمودة".