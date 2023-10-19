39 مئوية.. 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 6:48 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة والصمان والأحساء 39 مئوية؛ فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 10 مئوية. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة والصمان والأحساء 39 مئوية؛ فيما سجلت الدمام والدهناء 38 درجة، وكل من بريدة وحفر الباطن والخرج 37 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ10 مئوية، تليها أبها 13 درجة، وتبوك وطريف والقريات 14 مئوية، والباحة 16 مئوية، وسكاكا ونجران 17 درجة، وحائل وعرعر والطائف 18 مئوية. وسجلت الدمام وأبها والباحة والوجه والقريات والسودة أعلى رطوبة 90%.

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