انت الان تتابع إنذار أحمر للأرصاد.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 6:50 صباحاً

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة جازان، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية. وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار الأحمر، من الساعة الـ2 ظهرًا إلى 10 مساءً اليوم. وتَوقع أن تشهد تلك الفترة -بإذن الله- سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة محافظة الدرب.

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