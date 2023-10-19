انت الان تتابع أمطار رعدية وضباب خلال الليل.. أبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 7:04 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الخميس ولمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة). وأوضح المركز أنه لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، وأجزاء من مرتفعات عسير والباحة. وأضاف المركز أن أعلى درجة حرارة اليوم 39 مئوية بمكة المكرمة والصمان والأحساء؛ فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 10 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة في الدمام وأبها والباحة والوجه والقريات والسودة 90%.

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