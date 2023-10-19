انت الان تتابع "الجوازات": لا تحول تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت المديرية العامة للجوازات، عدم إمكانية تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.

وأضافت الجوازات ردًّا على استفسار أحد المستفيدين عبر حسابها في "إكس" حول إمكانية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة لأحد العمالة خارج المملكة، واستبدالها بتأشيرة خروج نهائي، لإسقاطه من النظام؛ مشيرة إلى أن التعليمات لا تسمح بذلك والعامل خارج المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الجوازات": لا تحول تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.