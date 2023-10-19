انت الان تتابع "الإحصاء": انخفاض أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.1% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
19 أكتوبر 2023, 7:27 صباحاً
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% في الربع الثالث من عام 2023م مقارنةً بالربع نفسه من عام 2022م متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%، كما أسهم انخفاض كل من العقارات التجارية بنسبة 0.1% والقطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.
وأضافت الهيئة أنه على مستوى القطاعات ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1%؛ وذلك لارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 1.2%، ومن بين العقارات السكنية الأخرى، أسعار العمائر بنسبة 0.9% والفلل بنسبة 3.8% والبيوت بنسبة 0.1%، وفي المقابل استقرت أسعار الشقق ولم تسجل أي تغيير.
ومن ناحية أخرى، سجل القطاع التجاري انخفاضًا بنسبة 0.1% لانخفاض أسعار كل من الأراضي التجارية بنسبة 0.1% والمعارض بنسبة 1.1%، والمراكز التجارية بنسبة 0.1% في حين استقرت أسعار العمائر التجارية في الربع الثالث 2023م، كما استقرت أسعار العقارات في القطاع الزراعي في الربع الثالث 2023م.
ولفت بيان الهيئة العامة للإحصاء إلى أن القطاع الزراعي شهد انخفاضًا بنسبة 0.3% نتيجة انخفاض الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%.
وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفع بنسبة 0.2% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، مضيفةً أن ارتفاع أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 0.4% متأثرًا بارتفاع أسعار القطع السكنية 0.4% على أساس سنوي في الربع الثالث 2023، ومن بين العقارات السكنية الأخرى التي شهدت أسعارها انخفاضًا الفلل بنسبة 0.3%، وأسعار الشقق بنسبة 0.1% والبيوت 0.3%، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغيير.
وانخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.1% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية 0.1%، في حين انخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.1% واستقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية في الربع الثالث، فيما شهد القطاع الزراعي استقرار في أسعار الأراضي ولم يشهد أي تغيير.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإحصاء": انخفاض أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.1% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.