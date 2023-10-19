انت الان تتابع "الإحصاء": انخفاض أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.1% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% في الربع الثالث من عام 2023م مقارنةً بالربع نفسه من عام 2022م متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%، كما أسهم انخفاض كل من العقارات التجارية بنسبة 0.1% والقطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.

وأضافت الهيئة أنه على مستوى القطاعات ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1%؛ وذلك لارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 1.2%، ومن بين العقارات السكنية الأخرى، أسعار العمائر بنسبة 0.9% والفلل بنسبة 3.8% والبيوت بنسبة 0.1%، وفي المقابل استقرت أسعار الشقق ولم تسجل أي تغيير.

ومن ناحية أخرى، سجل القطاع التجاري انخفاضًا بنسبة 0.1% لانخفاض أسعار كل من الأراضي التجارية بنسبة 0.1% والمعارض بنسبة 1.1%، والمراكز التجارية بنسبة 0.1% في حين استقرت أسعار العمائر التجارية في الربع الثالث 2023م، كما استقرت أسعار العقارات في القطاع الزراعي في الربع الثالث 2023م.

ولفت بيان الهيئة العامة للإحصاء إلى أن القطاع الزراعي شهد انخفاضًا بنسبة 0.3% نتيجة انخفاض الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%.

وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفع بنسبة 0.2% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، مضيفةً أن ارتفاع أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 0.4% متأثرًا بارتفاع أسعار القطع السكنية 0.4% على أساس سنوي في الربع الثالث 2023، ومن بين العقارات السكنية الأخرى التي شهدت أسعارها انخفاضًا الفلل بنسبة 0.3%، وأسعار الشقق بنسبة 0.1% والبيوت 0.3%، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغيير.