انت الان تتابع "صحة الرياض": "أشعة الماموجرام" آمنة.. ولا داعيَ لارتداء الدرع الواقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 7:29 صباحاً

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، مأمونية أشعة الماموجرام على المريض، ولا يحتاج معها لارتداء الدرع الواقي خلال إجرائها. وأوضحت "صحة الرياض" أن كمية الأشعة المستخدمة في الماموجرام قليلة جدًّا وغير ضارة، والكمية التي تصل منها إلى الغدة الدرقية تعادل نصف ساعة من التعرض للأشعة الطبيعية وبالتالي ليس لها تأثير ضار. وأضافت في إنفوجرافيك نشرته اليوم، أن كمية الإشعاع الذي تتعرض له السيدة من الأشعة، يُعتبر آمنًا وليس هناك حاجة لارتداء الدرع الواقي لأنه قد يقلل من دقة التشخيص. ولفتت إلى أن الدروع الواقية متوافرة بعيادات التصوير بالماموغرام في حال الرغبة في ارتدائه.

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