تراند اليوم : شاهد: مستثمر خليجي يعمل في إسطنبول يكشف عن تصفية أعماله وإغلاق شركته بعد تهديده بالقتل وعدم شعوره بالأمن والعدالة

صحيفة الخليج 365 : كشف مواطن خليجي ومستشار عقاري في تركيا عن تجربته مع العنصرية في تركيا وتلقيه تهديدات بالقتل من مواطنين أتراك يكرهون العرب.

أقسى التجارب

وعلق المستشار أنور علي تجربته في تركيا قائلا: "هذي أقسى التجارب اللي عشتها في تركيا هددوني بحياتي وأيام كنت أمشي في الشوارع وأنا خايف أحد يتربص فيني، وتابع: "فقدت الأمن والأمان وفوق هذا ما قدرت انتصر لنفسي لا بالقانون ولا غيره وجلست أشهر كاتم الموضوع في صدري الين ما أصابني احباط من الوضع.. هذي حكايتي واللبيب بالاشارة يفهم".

وأشار إلى أنه كان لديه مكتب عقاري يقوم من خلاله بيع الأراضي الاستثمارية في إسطنبول وكانت أموره جيدة حتى تاريخ 26 / 6 حيث أتى رجل تركي وشهّر به في وسائل التواصل واتهمه بأنه يريد بيع أراضي الدولة وأن العرب سيحتلون تركيا.

لديه علاقات قوية

وأضاف أن هذا الرجل لديه علاقات قوية مع مسؤولين في الدولة وعندما أراد أن يشتكي عليه اكتشف أنه سيكون هو المتضرر، موضحا أنه بعد منشورات هذا التركي أصبح يتلقى اتصالات من أشخاص أتراك يكرهون العرب وهددوه بالقتل والسب والقذف حتى أنه فقد الأمن فقرر الانتقال إلى ماليزيا لمدة شهر وبعد انتهاء فترة إجازته تفاجأ بأن مشكلته مع هذا الشخص لم تنته.

وواصل أنه وزوجته التركية قدما شكوى لرئاسة الجمهورية ولكن دون جدوى، فقرر أن يغلق مكتبه وشركته وسرح الموظفين وأنهى كل أعماله بسبب العنصرية وعدم تحقيق العدل.