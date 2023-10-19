تراند اليوم : بسبب عمود علق بقدمها.. شاهد: خيل تركض في كل اتجاه وتثير هلع مجموعة شباب يعدون العشاء داخل استراحة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، خيل تركض بشكل عشوائي في جمع الاتجاهات وكادت أن تصيب عدد من الشباب أثناء تواجدهم داخل إحدى الاستراحات.

وأبان الفيديو الخيل التي كانت مربوطة في عمود حديدي وهي تحاول أن تخلص قدمها من الحديدة العالقة بقدمها.

وأثارت الخيل حالة من الهلع بين الشباب الذين كانوا يعدون العشاء فتفاجئوا بها وهي تركض دون توقف فهربوا من أمامها حتى لا يصيبهم أذى.

وتمكن بعضهم في النهاية من الإمساك بها وقاموا بتغطية وجهها لعدم الفزع منهم وقام أحدهم بتخلص قدمها من العمود الحديدي. وعلق أحدهم مازحا: "هذا اللي كب عشانا".