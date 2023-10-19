تراند اليوم : "الإحصاء" تعلن ارتفاع أسعار العقارات بالربع الثالث من 2023 وتكشف النسبة

صحيفة الخليج 365: كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% في الربع الثالث من 2023 على أساس سنوي.

وأوضحت الهيئة أن ذلك جاء تأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%، وانخفاض في الفلل بنسبة 0.3% في الربع الثالث من 2023، كما ساهم انخفاض كل من العقارات التجارية بنسبة 0.1%، والقطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.

وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.1% متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2% وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، ونظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير على المؤشر العام.