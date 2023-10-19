السعودية تقترب من الفوز باستضافة كأس العالم 2034

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الرياض - محمد الوسيري - تقترب المملكة العربية السعودية من الحصول على حق استضافة كأس العالم 2034 يومًا بعد يوم، حيث يتوالى إعلان التأييد الدولي للرياض من أجل استضافة الحدث الرياضي الأضخم حول العالم.

فوز حتمي للسعودية

وأشارت شبكة “espn” الرياضية الأمريكية، إلى أن ملف السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 اجتاز، أمس الأربعاء، أحد العوائق القليلة المتبقية فيما يبدو فوزًا حتميًّا للسعودية. فبعد أسبوع من الكشف عن محادثات مع أستراليا حول تقديم عرض للمشاركة في استضافة كأس العالم 2034، قال إريك توهير، رئيس اتحاد كرة القدم الإندونيسي: إن بلاده تدعم الآن ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة البطولة.

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وتم إعلان تأييد توهير للرياض في بيان عبر موقع الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم قبل ساعات من اجتماع عبر الإنترنت للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يضم 47 عضوًا من أستراليا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية. وخلال الاجتماع، حث رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أعضاء الاتحاد الآسيوي على “الاتحاد من أجل كأس العالم 2034”.

كأس العالم 2034 سيكون في آسيا

وتحدث إنفانتينو عبر مقطع فيديو نشره حساب “الإخبارية– رياضة”، على منصة “إكس”، قائلًا”: “بناءً على قرار الفيفا فإن بطولة كأس العالم لنسخة 2034 ستكون في قارة آسيا”.

استجاب أعضاء الاتحاد الآسيوي بسرعة لحث إنفانتينو واقترح الاتحاد الياباني لكرة القدم تأييدًا موحدًا للعرض السعودي المدعوم من أوزبكستان ولبنان والهند. وقال تسونياسو مياموتو، مسؤول الاتحاد الياباني: “اليابان لديها خطة لاستضافة كأس العالم بحلول عام 2050، لكن حان الوقت الآن لكي تتحد آسيا وتقدم عرضًا واحدًا لعام 2034″، مشيدًا بجهود المملكة العربية السعودية وتاريخها الطويل في كرة القدم”.

عرض السعودية لاستضافة كأس العالم

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، على أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل قريبًا.

وأعربت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن دعمها وإرادتها في الوقوف خلف ملف الترشيح الوحيد المقدم من السعودية، من أجل استضافة كأس العالم 2034.

العرض السعودي هو الأقوى

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تقرير سابق: إن عرض السعودية للحصول على حق استضافة كأس العالم 2034 أصبح الأقوى الآن، بعد مواجهة أستراليا ونيوزيلندا عقبات، مثل قلة الملاعب المناسبة، وكذلك صعوبة الحصول على شريك ثالث لتنظيم تلك المباريات.

وتعني قواعد التناوب القاري التي وضعها الفيفا أن أمريكا الجنوبية قد تخلت عن فرصة استضافة كأس العالم 2034، حيث لا يمكن لأي اتحاد قاري استضافة مباريات المنافسة في بطولات متتالية.