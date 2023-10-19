السعودية | الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع أسعار العقارات 0.7%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الهيئة العامة للإحصاء بالرياض

الخليج 365_الرياض

ذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أن الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفع بنسبة 0.7% في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي 2022 متأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%.

وقالت الهيئة، إن انخفاض كل من العقارات التجارية بنسبة 0.1% والقطاع الزراعي بنسبة 0.3% ساهم في التقليل من ارتفاع المؤشر.

وأضافت أن ارتفاع أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.1% تأثر بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2% على أساس سنوي؛ ونظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

وأشارت إلى أنه من بين العقارات السكنية الأخرى انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9% والفلل بنسبة 3.8% والبيوت بنسبة 0.1%، فيما استقرت أسعار الشقق ولم تسجل أي تغير يذكر.

من جانب آخر فقد انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.1% متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.1% وأسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1% والمراكز التجارية بنسبة 0.1% في حين استقرت أسعار العمائر التجارية في الربع الثالث، مبينة أن القطاع الزراعي شهد انخفاضاً بنسبة 0.3% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع السابق من نفس العام، حيث ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4%، ومن بين العقارات السكنية الأخرى انخفضت أسعار الفلل بنسبة 0.3% والشقق بنسبة 0.1% والبيوت بنسبة 0.3%، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير.

ووفق الهيئة، انخفضت أسعار القطاع التجاري على أساس ربع سنوي أيضاً بنسبة 0.1% وأسعار المعارض بنسبة 0.1%، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، فيما استقرت أسعار القطاع الزراعي ولم تسجل أي تغير يذكر في الربع الثالث 2023م.