السعودية | “نحو مدن ذكية مستدامة”.. ورشة عمل بجامعة الأمير سلطان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت جامعة الأمير سلطان ورشة عمل بعنوان ” نحو مدن ذكية مستدامة “، بمشاركة عدد من المتخصصين بالمدن الذكية واستدامتها.

وتضمنت ورشــة العمــل التي أقيمت أمس بمقر الجامعة، على ثلاث جلســات تناولت تخطيــط وإدارة المــدن الذكيــة فــي المملكــة، والمكونـات الحيويـة للمدينـة الذكيـة، واسـتراتيجيات التمويـل، إلى جانب الخطـوات القابلـة للتنفيـذ لغـرس الاستدامة فـي المبـادرات المحليـة المتعلقـة بالمــدن الذكيــة والعمــل علــى تعزيــز أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 م.

وهدفت الورشة التي تعد منصة للنقاش الموضوعي وتبادل الخبرات والتجارب، لاستعراض أفضل الممارسات والحلول الإستراتيجية لتعزيز مفهوم المدن الذكية، إضافة لمناقشة سبل التعاون وبناء الشراكات اللازمة مع الكيانات الأخرى للعمل على تعزيز استدامة المدن الذكية، والتركيــز علــى الاستدامة بوصفها حجـر الأساس لإدارة المـدن الذكيـة بشـكل فاعـل.