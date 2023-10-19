السعودية | مشاركون دوليون ومحليون يتطلعون إلى المعرض الزراعي آخر أكتوبر الحالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

سجّل مشاركون دوليون ومحليون إعجابهم بالمعرض الزراعي السعودي، ومدى تطلعهم للمشاركة في نسخة هذا العام.

يقول رائد مدانات من شركة Syngenta إن المعرض الزراعي يعد بوابة المملكة العربية السعودية في قطاع الزراعة، مضيفًا أن شركته وجدت تفاعلاً رائعًا من جميع المشاركين والمهنيين والمستثمرين وصنّاع القرار.

بدوره يقول المهندس الزراعي الأمريكي ماتياس ليفارك، إن شركته شاركت في عددٍ من المعارض في المنطقة غير “إننا يجب أن نسجل إعجابنا بمعرض الرياض، ونحن متحمسون للعودة للمعرض الزراعي بالرياض”، ووصف ماتياس المعرض بأنه يعد “معرضاً محترفًا بامتياز”.

بدورهم يتطلع مزارعو منطقة نجران للمشاركة في معرض هذا العام؛ لاطلاع زوار المعرض على تجربة نجران في زراعة البُن وليمون الكافيار وزُرعت في نجران ألفي شجرة بُن كما تشارك بتجربتها في زراعة أكثر من 90 ألف نبتة من الأستيفيا العشبية.

كما تم في نجران زراعة ليمون الكافيار الذي يعد من فصيلة الحمضيات، وموطنه الأصلي أستراليا، ويعد من الفواكه ذات القيمة المرتفعة؛ لاحتوائه على فيتامين سي بتركيز عالٍ حيث تتم زراعته نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.