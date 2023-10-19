شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. هذه الأسباب تؤدي لإصابتك بالشيخوخة المبكرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يخشى الكثير من الأشخاص دائما، من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وبالأخص السيدات، فتظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة على الوجه؛ مما يؤثر على الشكل الجمالي بالسلب، ويمنحك عمرا أكبر من العمر الحقيقي.



اسباب الشيخوخة المبكرة

وتظهر علامات الشيخوخة المبكرة؛ نتيجة ممارسة بعض العادات اليومية الخاطئة وعدم الاهتمام و العناية بالبشرة بطريقة صحيحة؛ لذا كشفت أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية، عن أبرز العوامل التي تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وكان أهمها ما

- التعرض لأشعة الشمس بدون وقاية

- التدخين

- شرب الكحول

- السمنة

- التغيرات الهرمونية ‎

- تناول السكر

- السهر وعدم أخذ قسط كاف من النوم

- الجفاف وقلة شرب الماء علامات الشيخوخة المبكرة، وبالأخص السيدات، فتظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة على الوجه؛ مما يؤثر على الشكل الجمالي بالسلب، ويمنحك عمرا أكبر من العمر الحقيقي.

- التغيرات الهرمونية ‎

- تناول السكر

- السهر وعدم أخذ قسط كاف من النوم

- الجفاف وقلة شرب الماء