اخبار السعوديه

الشيخ الخثلان يقدم نصيحة لامرأة تعامل خادمتها الغير مسلمة بالسب..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الخثلان يقدم نصيحة لامرأة تعامل خادمتها الغير مسلمة بالسب..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم الشيخ سعد الخثلان الاستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، نصيحة لامرأة تعامل خادمتها الغير مسلمة بالسب والشتم .

وقال الخثلان “لا يجوز أن تتعامل الخادمة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بتلك الطريقة خاصة وأنها معاهدة ، والمعاهد دمه معصوم ، وقال النبي صلِ الله عليه وسلم «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» .

وأشار إلى أن هذه الخادمة تركت بيتها وزوجها وأولادها للبحث عن لقمة العيش ، لذلك لابد من مراعاتها ومعاملتها معاملة كريمة .

ولفت إلى إذا أردت أن تعرف معدن الشخص وأخلاقه انظر إلى كيفية معاملته مع الخدم والفقراء والمحتاجين ، فإذا تعامل معهم بشكل راقي فكان الشخص أخلاقه حسنة والعكس صحيح .

ونصح المرأة بضرورة معاملة الخادمة بطريقة حسنة وذلك لا تنفرها من الدخول في الإسلام .

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا