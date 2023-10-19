شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الخثلان يقدم نصيحة لامرأة تعامل خادمتها الغير مسلمة بالسب..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم الشيخ سعد الخثلان الاستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، نصيحة لامرأة تعامل خادمتها الغير مسلمة بالسب والشتم .

وقال الخثلان “لا يجوز أن تتعامل الخادمة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بتلك الطريقة خاصة وأنها معاهدة ، والمعاهد دمه معصوم ، وقال النبي صلِ الله عليه وسلم «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» .

وأشار إلى أن هذه الخادمة تركت بيتها وزوجها وأولادها للبحث عن لقمة العيش ، لذلك لابد من مراعاتها ومعاملتها معاملة كريمة .

ولفت إلى إذا أردت أن تعرف معدن الشخص وأخلاقه انظر إلى كيفية معاملته مع الخدم والفقراء والمحتاجين ، فإذا تعامل معهم بشكل راقي فكان الشخص أخلاقه حسنة والعكس صحيح .

ونصح المرأة بضرورة معاملة الخادمة بطريقة حسنة وذلك لا تنفرها من الدخول في الإسلام .