انت الان تتابع إنجاز 70% لتفادي 4 سلبيات.. "مكافحة الغراب الهندي بمحمية جزر فرسان2" تتوالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 8:47 صباحاً

بدأت فرق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ضمن برنامج المركز لمكافحة الأنواع الغازية في المملكة، المرحلة الثانية من مكافحة الغراب الهندي في محمية جزر فرسان. وأشار المركز إلى جهوده في مكافحة الغراب الهندي في محمية جزر فرسان، منوهاً بأن الهدف استئصال الغراب الهندي ومنع تكاثره في محمية جزر فرسان من خلال تنفيذ خطة إدارة مستدامة ومتكيفة للمكافحة. وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه تم تقييم أعداد الغراب الهندي في محمية جزر فرسان لمعرفة مناطق التكاثر، ومناطق المبيت، ومناطق التغذية والسلوك، وتقدير تعداد الطيور وتوزيعها، مببناً أن الغربان والأعشاش التي تمت مكافحتها في المرحلة الثانية بلغت 70%. وأبان المركز أن من الآثار السلبية لانتشار الغراب الهندي بمحمية جزر فرسان: انقطاع الكهرباء؛ بسبب التعشيش على خطوط الكهرباء، وافتراس بيض وفراخ الطيور البحرية، ونقل الأمراض، ومهاجمة عيون صغار الماشية.

كانت هذه تفاصيل خبر إنجاز 70% لتفادي 4 سلبيات.. "مكافحة الغراب الهندي بمحمية جزر فرسان2" تتوالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.