"بترومين" و"HPCL" تتفقان على استثمار 700 مليون دولار في محطات الوقود وشحن السيارات الكهربائية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 8:51 صباحاً

في منتدى الاستثمار السعودي الهندي، تم توقيع اتفاقيات الشراكة بين السيد سمير نوار العضو المنتدب لشركة بترومين، والسيد كاليانا سيفاغنانام الرئيس التنفيذي للمجموعة، مع فريق HPCL، بقيادة سانديب ماهيشواري، المدير التنفيذي للبيع بالتجزئة، والسيد أميت جارج مدير عام التسويق. وقال السيد كاليانا سيفاغنانام: "تمثل هذه الشراكة مع HPCL حقبة جديدة في حلول التنقل المستدامة، وتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية بين المملكة العربية السعودية والهند، وتعزيز خلق فرص العمل وتسهيل نقل التقنية". وقد أوضح السيد سانجاي نيغام، الرئيس التنفيذي لشركة بترومين إنديا آند إس إي آسيا: "لا شك في أن تلاقي علامتين تجاريتين قويتين مثل مجموعة بترومين وHPCL، سيعزز الثقة بين عملائنا، ويعيد تعريف صيانة المركبات وشحن السيارات الكهربائية في الهند". كجزء من الاتفاقية المعنية، ستفتتح شركة بترومين 20 مركز خدمة "إتش بي بترومين إكسبريس" في 16 أكتوبر 2023 بحضور مندوبي الحكومتين السعودية والهندية. وتتمثل رؤية "إتش بي بترومين إكسبرس" في إنشاء أكثر من 1000 مركز خدمة لصيانة السيارات حديث في الهند. وتتشرف شركة بترومين بأن تكون جزءًا من التزام رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والهند. واتفقت بترومين وHPCL على الاستثمار في محطات الوقود في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط باستثمار قدره 500 مليون دولار أمريكي تقريبًا؛ مما سيخلق فرصًا اقتصادية كبيرة من خلال خلق فرص عمل جديدة، والتطوير الوظيفي لدولة المملكة العربية السعودية.

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