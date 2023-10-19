انت الان تتابع صندوق التنمية الزراعية: تمويل 66 ألف قرض بقيمة 3.8 مليارات ريال في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 8:55 صباحاً

أسهم صندوق التنمية الزراعية في تمويل (66) ألف قرض بمنطقة عسير منذ تأسيسه بقيمة بلغت 3.8 مليارات ريال حتى نهاية 2022م؛ بهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال تمويل الإنتاج المحلي وسلسلة الإمداد، ورفع نسبة المحتوى المحلي وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، ودعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة. وأظهرت بيانات إحصائية للصندوق، تصدّر تمويل المشاريع المتخصصة ذات البعد الاستراتيجي قائمة الدعم، حيث حظي قطاع الدواجن بتمويل بلغ مليار ريال لعدد 233 مشروعًا في جدود الدجاج اللاحم وأمهات الدجاج اللاحم ومشاريع البيض المخصب، يليه البيوت المحمية بقيمة 9.2 ملايين ريال لأربعة مشاريع ومشروع واحد للاسترزاع السمكي بقيمة 12.8 مليون ريال. وبيّن الصندوق أن هذا الدعم يأتي سعيًا لاستثمار الموارد الاقتصادية لبناء هياكل إنتاجية تسهم مباشرة في الأمن الغذائي الوطني.

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق التنمية الزراعية: تمويل 66 ألف قرض بقيمة 3.8 مليارات ريال في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.