تراند اليوم : بسبب عمود علق بقدمه .. شاهد: حصان يركض في كل اتجاه يثير هلع مجموعة شباب يعدون العشاء داخل استراحة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، حصان يركض بشكل عشوائي في جميع الاتجاهات وكاد أن يصيب عدد من الشباب أثناء تواجدهم داخل إحدى الاستراحات.

وأبان الفيديو الحصان الذي كان مربوطا في عمود حديدي وهو يحاول أن يخلص قدمه من الحديدة العالقة بها.

وأثار الحصان حالة من الهلع بين الشباب الذين كانوا يعدون العشاء فتفاجؤوا به وهو يركض دون توقف فهربوا من أمامه حتى لا يصيبهم أذى.

وتمكن بعضهم في النهاية من الإمساك به وقاموا بتغطية وجهه لعدم الفزع منهم وقام أحدهم بتخليص قدم الخيل من العمود الحديدي. وعلق أحدهم مازحا: "هذا اللي كب عشانا".