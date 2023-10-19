شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يناقش عددًا من القضايا مع نظرائه في الجمعية العامة بأوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، عدة لقاءات واجتماعات ثنائية مع عددٍ من وزراء السياحة، على هامش مشاركته في الجمعية العامة الخامسة والعشرين لمنظمة السياحة العالمية، المنعقدة في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.

أبرز المباحثات والقضايا المطروحة

والتقى الخطيب بوزير البيئة وتغير المناخ في جمهورية أوزبكستان، عزيز عبدالحكيموف، وناقش معه تعزيز العلاقات بين البلدين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في القطاع.

كما بحث مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المملكة المغربية فاطمة الزهراء عمور، سبل التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين في قطاع السياحة، بما يحقق مستهدفات منظمة السياحة العالمية.

فيما تطرق الوزير في لقاء مع وزيرة الترويج السياحي بجمهورية الأرجنتين مارتينيز يانينا، إلى فرص دعم السياحة المستدامة وتعزيز العلاقات بين منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

كما التقى الخطيب، بوزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في جمهورية إيران الإسلامية عزت الله ضرغامي، وكذلك التقى بوزير السياحة بجمهورية البرازيل الاتحادية سيلسو أوليفرا، وبحث خلال اللقاء تعزيز العلاقات بين المنطقتين وتطوير مستوى التعليم السياحي.