شكرا لقرائتكم خبر عن "سواعد تقنية".. 16 فعالية لتعريف الطلاب ببرامج التدريب التقني والمهني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح عميد الكلية التقنية بالأحساء، عبدالله الذكرالله، برنامج سواعد تقنية 2023، والذي يتضمن عدة فعاليات، منها الأركان التقنية، ومركز البحث والابتكار، والدورات التدريبية، والتصوير والإعلام الرقمي، وحلبة الروبوت، والخدمات المساندة في الكلية.

وخلال الجولة على الأركان التقنية، شرح كل متدرب مسئول عن ركن القسم الذي يمثله عن أهم المقررات التي يتدرب عليها، وكذلك إيضاح بعض الأعمال التي استفاد منها خلال فترة تدريبه.

مشاريع علمية وابتكارية

وزار عميد الكلية مركز البحث والابتكار، والذي يضم عدة مشاريع علمية وابتكارية قام بها متدربي الكلية. منها مشاريع مثل مشروع برنامج التعرف على وسائل ومعدات السلامة في المنشآت الصناعية، ومشروع المكبس المساعد الكهربائي للسيارات، ومشروع نظام حماية الأطفال في الباص المدرسي، ومشروع مراقبة درجة حرارة الثلاجة من خلال الجوال.

كما التقى عميد الكلية بالمدربين الذين ينفذون دورات تدريبية في مختلف التخصصات، مثل الامن السيبراني، مبادئ البرمجة، وكذلك مبادئ كهرباء السيارات، وايضاً دورة في طرق الحساب بالطريقة الهندية واليابانية.

عرضاً حياً للروبوت

وفي ختام الجولة، شهد عرضاً حياً للروبوت الآلي من خلال الحلبة التفاعلية على طريقة مسابقة VEX العالمية في أولمبياد الروبوت التقني كما زار ركن الخدمات المساندة في الكلية.

وأكد عميد الكلية الذكرالله حرص ودعم نواب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكذلك مدير عام تقني الشرقية على نشر ثقافة العمل التقني والمهني في المجتمع.

وأشار إلى أن الهدف من البرنامج هو استقطاب طلاب المرحلة الثانوية العامة وكذلك متدربي المعاهد الثانوية الصناعية بالتدريب التقني، وذلك لتعريفهم ببرامج التدريب التقني والمهني وفرص العمل في المستقبل وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المهن في أوساط المجتمع.

من جانبه، قال مشرف لجان البرنامج محمد الشريدي، إن البرنامج سيكون ليومي الأربعاء والخميس بفترتين صباحية ومسائية.

وقال تستهدف الفترة الصباحية طلاب الثانوية العامة ومتدربي المعاهد الصناعية، والفترة المسائية مفتوحة للجميع.