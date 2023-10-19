شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أتربة مثارة وأمطارٌ على حائل وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏منطقة ‏حائل، اليوم الخميس، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‏.‏ ‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 7 ‏مساءً‏.‏ ‏

أمطار على جازان

هطلت الليلة الماضية أمطارٌ متوسطة على منطقة جازان. شملت محافظات الحرث، وأبو عريش، وفيفا، والريث، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والحرث، والريث، الداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 10مساءً.