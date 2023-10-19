شكرا لقرائتكم خبر عن "مزرعة ليمونة".. دعم مستمر لزيادة الغطاء النباتي والإنتاج الزراعي بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسهم مزرعة ليمونة 2 بمحافظة الأحساء في زيادة الغطاء النباتي والإنتاج الزراعي في المنطقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في الأمن الغذائي. ذلك حسب تصريح رئيس المؤسسة العامة للري، الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، خلال زيارته لمشروع مزرعة ليمونة 2 الإرشادية التابعة للمؤسسة، برفقة عدد من نواب الرئيس والمستشار الأعلى بالمؤسسة.

تجهيزات حديثة لخدمة العمل

وخلال الزيارة، اطلع رئيس المؤسسة على سير العمل في المزرعة، والتي تبلغ مساحتها 2000 هكتار، وتضم العديد من المرافق والتجهيزات الحديثة، من بينها طرق ومصارف زراعية وشبكة ري حديثة.

وأكد رئيس المؤسسة على أهمية هذا المشروع وأثره في دعم برنامج زيادة الغطاء النباتي والمساهمة في الأمن الغذائي، مشيرًا إلى ان هذه الزيارة تأتي استمرارًا للزيارات الدورية التي تنفذها المؤسسة في العديد من مواقع محافظة الأحساء.

وتأتي زيارة رئيس المؤسسة العامة للري في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للمسؤولين بالدولة للقيام بجولات تفقدية في مختلف مناطق المملكة بهدف متابعة سير العمل وتطويره والارتقاء به، بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.