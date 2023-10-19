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"مزرعة ليمونة".. دعم مستمر لزيادة الغطاء النباتي والإنتاج الزراعي بالأحساء

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محمد العويس - الأحساء 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تسهم مزرعة ليمونة 2 بمحافظة الأحساء في زيادة الغطاء النباتي والإنتاج الزراعي في المنطقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في الأمن الغذائي. ذلك حسب تصريح رئيس المؤسسة العامة للري، الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، خلال زيارته لمشروع مزرعة ليمونة 2 الإرشادية التابعة للمؤسسة، برفقة عدد من نواب الرئيس والمستشار الأعلى بالمؤسسة.

تضم المزرعة العديد من المرافق والتجهيزات الحديثة - اليوم
تضم المزرعة العديد من المرافق والتجهيزات الحديثة - اليوم

تجهيزات حديثة لخدمة العمل

وخلال الزيارة، اطلع رئيس المؤسسة على سير العمل في المزرعة، والتي تبلغ مساحتها 2000 هكتار، وتضم العديد من المرافق والتجهيزات الحديثة، من بينها طرق ومصارف زراعية وشبكة ري حديثة.

وأكد رئيس المؤسسة على أهمية هذا المشروع وأثره في دعم برنامج زيادة الغطاء النباتي والمساهمة في الأمن الغذائي، مشيرًا إلى ان هذه الزيارة تأتي استمرارًا للزيارات الدورية التي تنفذها المؤسسة في العديد من مواقع محافظة الأحساء.

تضم المزرعة العديد من المرافق والتجهيزات الحديثة - اليوم
تضم المزرعة العديد من المرافق والتجهيزات الحديثة - اليوم

وتأتي زيارة رئيس المؤسسة العامة للري في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للمسؤولين بالدولة للقيام بجولات تفقدية في مختلف مناطق المملكة بهدف متابعة سير العمل وتطويره والارتقاء به، بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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