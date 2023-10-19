مدن مكة المكرمة الأكثر استفادة من الهلال الأحمر

ارتفعت حالات المرضى والمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات بواسطة الهلال الأحمر إلى 534.912 ألف حالة، مقابل 458.449 ألف حالة في عام 2021، في وقت فاق المصابون في حالات السقوط، المصابين في المشاجرات، والتي بلغت 31 ألف مصاب بالسقوط مقابل 12 ألف مصاب في المشاجرات، وتصدرت 6 مناطق الحالات الإسعافية المنقولة إلى المستشفيات، أولها مكة المكرمة.

7 حالات

كشف تقرير وزارة الصحة للمرضى والمصابين الذين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات، تصدر المصابين بالأمراض كأبرز الحالات المنقولة، حيث بلغ إجمالي المصابين بالأمراض 369.850 ألف مصاب بـ69%، وحل مصابو حوادث الطرق ثانيا، بإجمالي 186.562 ألف مصاب بـ16.18%، وحوادث أخرى ثالثا بإجمالي 32.331 ألف مصاب بـ6.04%، ومصابو السقوط رابعا، بإجمالي 31.281 ألف مصاب بـ6%، ومصابو المشاجرات خامسا، بإجمالي 12.262 ألف مشاجرة بـ2.29%، ومصابو الحروق سادسا بإجمالي 2285 مصابا بـ0.42%، والغرق سابعا، بإجمالي 341 غريقا بـ0.06%.

مرضى منقولون

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المصابين بالأمراض والذين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشتفيات، حيث بلغ إجمالي المصابين 114.859 ألف مصاب بـ37%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 86.893 ألف مصاب بـ23%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 43.877 ألف مصاب بـ12%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 35.950 ألف مصاب بـ10%، وعسير خامسا بـ5%.

مشاجرات مكة

تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة أكثر المناطق إصابات بالمشاجرات، حيث بلغ إجمالي الإصابات بالمشاجرات 3858 مصابا بـ31%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 3123 مصابا بـ25%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 1608 مصابا بـ13%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 856 مصابا بـ7%، وعسير خامسا، بإجمالي 743 مصابا بـ6%.

6% السقوط

بلغ إجمالي إصابات السقوط 31 ألف مصاب بـ6%، وسيطرت مكة المكرمة على إصابات السقوط، بإجمالي 8208 مصابين بـ26%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 7498 مصابا بـ24%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 4309 مصابين بـ14%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 3226 مصابا بـ10%، وعسير خامسا، بإجمالي 2121 مصابا بـ7%.

وتصدرت مكة المكرمة إصابات الحروق بـ31%، وحلت الرياض ثانيا بـ27%، والمدينة المنورة ثالثا بـ8%، والشرقية رابعا بـ6%، وجازان خامسا بـ5.55%.

مرضى ومصابون

534.9 ألف مريض ومصاب تم إسعافهم

7 حوادث مختلفة تصدرتها مكة المكرمة

المصابون بالأمراض أكثر الحالات نقلا

أبرز الحالات المنقولة:

المصابون بالأمراض: 69%

حوادث طرق: 16%

حوادث أخرى: 6.04%

سقوط: 6%

مشاجرة: 2%

الأكثر إصابة بالأمراض:

مكة: 37%

الرياض: 23%

الشرقية: 12%

المدينة: 10%

عسير: 5%

الأكثر إصابة بالمشاجرة:

مكة: 31%

الرياض: 25%

الشرقية: 13%

المدينة: 7%

عسير: 6%

الأكثر إصابة بالسقوط:

مكة: 26%

الرياض: 24%

الشرقية:14%

المدينة: 10%

عسير: 7%

الأكثر إصابة بالحروق:

مكة: 31%

الرياض: 27%

المدينة: 8%

الشرقية: 6%

جازان: 5.55%