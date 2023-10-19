شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكونات طبيعية لتبييض الأسنان .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هناك بعض المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتبييض الأسنان بشكل طبيعي. ومع ذلك، يجب أن يتم استخدام هذه المكونات بحذر وعدم الاستخدام المفرط للوقاية من أي تأثيرات جانبية؛ إليك بعض المكونات الشائعة وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الصودا (بيكربونات الصوديوم): تعد الصودا الخبيثة واحدة من أشهر المكونات المستخدمة لتبييض الأسنان. يمكن استخدامها عن طريق إضافة قليل منها إلى معجون الأسنان وتنظيف الأسنان بها بلطف. ومع ذلك، يجب استخدامها بحذر لتجنب تآكل المينا السنية.

2. الفحم : يعتبر الفحم مادة ممتازة لامتصاص البقع والرواسب على سطح الأسنان. يمكن استخدامه عن طريق تبليل فرشاة الأسنان بالماء وتغطيتها بقليل من الفحم المنشط، ثم تنظيف الأسنان به بلطف لبضع دقائق قبل شطف الفم جيدًا. ومع ذلك، يجب استخدامه بانتظام وبحذر لتجنب إزالة طبقة المينا السنية.

3. زيت جوز الهند: يعتبر زيت جوز الهند مضادًا للبكتيريا وله خصائص تبييضية طبيعية. يمكن استخدامه عن طريق فرك الأسنان بقليل من زيت جوز الهند لمدة 5-10 دقائق يوميًا، ثم شطف الفم جيدًا.

4. ماء الزهر: يعتبر ماء الزهر مادة طبيعية تحتوي على خصائص مبيضة للأسنان. يمكن استخدامه عن طريق خلطه مع الماء واستخدامه للمضمضة لمدة دقيقة أو اثنتين يوميًا.

5. التفاح والخيار: يمكن استخدام شرائح التفاح أو الخيار لفرك الأسنان بها بلطف. تحتوي هاتين الفاكهتين على خصائص تنظيفية طبيعية تساعد في إزالة البقع السطحية على الأسنان.

مع ذلك، يجب أن يكون لديك توقعات واقعية حيال تأثير هذه المكونات الطبيعية في تبييض الأسنان. يفضل استشارة طبيب الأسنان قبل استخدام أي من هذه المكونات، خاصة إذا كان لديك حشوات أو تركيبات طبية في الفم.