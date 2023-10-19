شكرا لقرائتكم خبر عن حتى تنعم بالصحة ..التحذير من أطعمة يجب عليك ان لا تتناولها على معدة فارغة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الكثير من من الاطعمة ينصح بعدم تناولها على معدة فارغة وذلك من اجل صحتك ومن اجل ان تبتعد عن زيارة لاطباء ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر والتي تعتبر من اكثر الاشياء شيوعا هي القهوة والشاي حيث أشار الدكتور كاريرا إلى أن “الكافيين والثيانين (Theanine) يحفزان إنتاج حمض المعدة”. ولذلك لا يُنصح بتناول هذه المشروبات في حال كان الشخص يعاني مشكلات في الحموضة

فطور الصبوح أهم واجبات اليوم



وفي التفاصيل يعتبر فطور الصباح أهم وجبة في اليوم، حيث أن أول شيء نأكله في الصباح يحدد مجرى اليوم، كما أن تناول بعض الأطعمة على معدة فارغة أي (على الريق) قد يضر بصحة أجسادنا ويسبب آلاما وحموضة بالمعدة، لهذا عليك أن تختار جيدا ما ستأكله بعد ساعات من الصوم تجنبا لحدوث اضطرابات في المعدة.

وينصح اختصاصي التغذية العلاجية، د. روبالي داتا بإعطاء الجهاز الهضمي بعض الوقت لبدء العمل بعد ساعات طويلة من النوم وتناول وجبة الإفطار بعد ساعتين على الأقل من الاستيقاظ.أما الكاتبة “أنخيليس غوميز”، فقد كتبت تقريرا نشره موقع “اليمنتي الكونفدنسيال” الإسباني، نقلت فيه عن رئيس مؤسسة التغذية الإسبانية وأستاذ التغذية في جامعة سان بابلو، غريغوريو فاريلا موريراس، قوله أنه “يجب أن توفر وجبة الإفطار ما بين 20% و25% من احتياجات الجسم اليومية من الطاقة، وتشتمل على 3 مجموعات غذائية أساسية، بما في ذلك الألبان والحبوب والفواكه، ومجموعة رابعة تشمل زيت الزيتون البكر الممتاز والبيض والقهوة والعسل”.

وتساءلت الكاتبة عما إذا كان ممكنا تناول أي نوع من الطعام على معدة خاوية، وذلك يعتمد بالطبع على حساسية الفرد (والأذواق)، في هذا السياق، يوضح الدكتور دومينغو كاريرا، وهو متخصص في التغذية في المركز الطبي الجراحي لأمراض الجهاز الهضمي، أن “بعض الأطعمة لا يُنصح بتناولها على معدة فارغة”.

أطعمة لا بد من تجنبها

هناك كثير من الأطعمة التي نتناولها دون تفكير كل صباح، والتي قد تكون السبب وراء الانزعاج الذي قد نشعر به بعد تناول هذه الوجبة. وفي ما يأتي بعض الأطعمة التي ينبغي الحرص على عدم تناولها على معدة فارغة:

1- المعجنات تعدّ المعجنات من أكثر الأطعمة شيوعا في فطور الصباح. ويشير كاريرا إلى أنها تحتوي على دهون تحفز إفراز حمض المعدة.

2- الخبز الأبيض عند تناول الكربوهيدرات المكررة (مثل الخبز الأبيض) على معدة فارغة، فإن ذلك يؤدي إلى الارتفاع السريع في مستويات الغلوكوز والأنسولين، التي تنخفض بعد ذلك بوقت قصير وتسبب الشعور بالجوع الذي يؤدي بنا إلى تناول مزيد من الطعام.

3- المشروبات الغازية أو الصودا يحذّر كاريرا من أن شرب كثير من المشروبات الغازية “يؤدي إلى تهيج الغشاء المخاطي في المعدة ويزيد من إنتاج حمض الهيدروكلوريك”.

4- القهوة والشاي وأشار الدكتور كاريرا إلى أن “الكافيين والثيانين (Theanine) يحفزان إنتاج حمض المعدة”. ولذلك لا يُنصح بتناول هذه المشروبات في حال كان الشخص يعاني مشكلات في الحموضة.

كما أن اختصاصي التغذية العلاجية، الدكتور “روبالي داتا”، ينصح من جانبه بإضافة 3 أطعمة إلى قائمة الأطعمة التي ينبغي الحرص على عدم تناولها على معدة فارغة وهي:

1 – الطعام الحار إن تناول البهارات والتوابل على معدة فارغة قد يهيج بطانة المعدة مما قد يؤدي إلى تفاعلات حمضية وتشنجات وفق ما ذكر د. روبالي داتا، كما أنها نفاذة في الطبيعة ويمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم.

2 – الفواكه الحمضية على الرغم من أن الفواكه دائمًا ما تكون صحية جدًا إذا تم تناولها في الوقت المناسب، فان تناول ثمار الحمضيات على معدة فارغة قد يزيد من إنتاج الحمض. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الكثير من الألياف والفركتوز في الفواكه إلى إبطاء الجهاز الهضمي إذا تم تناوله على معدة فارغة. لذا يجب تجنب تناول الفواكه ذات الألياف القوية مثل الجوافة والبرتقال في الصباح الباكر.

3 – الخضروات النيئة (الورقية) قد يعتقد كثيرون بأن تناول السلطات في أي وقت من اليوم يعد رائعا، ولكن د. روبالي داتا ينصح بعدم تناول الخضروات الورقية النيئة أو السلطة على معدة فارغة، نظرا لكونها غنية بالألياف الخشنة التي قد تضع عبئا إضافيا على معدة فارغة، كما يمكن أن تسبب ألما وانتفاخ البطن عند تناولها على معدة فارغة.