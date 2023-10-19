شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي ..ما هو مصير عقد اللاعب مع نادي الهلال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

بعدما أعلن نادي الهلال عن إصابة اللاعب"نيمار " بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، تترقب جماهير النادي معرفة مصير اللاعب من الفريق وآلية التعامل مع عقده في هذه الحالة.

وفيما يلي ما تنص عليه لائحة احتراف لاعبي كرة القدم في المملكة، في حالة إصابة اللاعبين:

الإصابة أثناء اللعب

وتنص المادة الخامسة عشرة من اللائحة على أنه: في حال إصابة اللاعب أثناء اللعب أو خارجه أو التدريب لصالح النادي أو في مهمة للنادي فإن على النادي أن يدفع للاعب راتبه الأساسي كاملاً للشهور الأربعة الأولى فور الإصابة ، ثم 75 % من الراتب للشهور الأربعة التي تليها، و50 % من الراتب لمدة حدها الأقصى بعد ذلك أربعة أشهر ، وإذا استمرت الإصابة فإن الأمر متروك للنادي لاتخاذ قراره الذي يجب أن يحفظ حقوق اللاعب ضمن وثيقتي التأمين ومصالح النادي على أن يخطر اللجنة بقراره كتابياً.

الإصابة خارج اللعب

وفي في حالة الإصابة أو المرض خارج اللعب أو التدريب في غير مهمة للنادي، فإن على النادي أن يدفع كامل راتب اللاعب للشهرين الأولين بعد الإصابة ، ثم 75 % من الراتب للشهرين التاليين لذلك ، ثم 50 % من الراتب للشهرين التاليين لهما، ثم يترك الأمر بعد ذلك للنادي لاتخاذ ما يراه مناسباً بما يحفظ حقوق اللاعب ضمن وثيقتي التأمين ومصالح النادي على أن يخطر اللجنة بقراره كتابياً.

استمرار التأمين الصحي

ولفتت اللائحة أنه في جميع الحالات يستمر التأمين الصحي والتأمين الشامل على اللاعب طوال مدة العقد وينتهي بنهايته ويستفيد اللاعب بمزايا وثيقتي التأمين الصحي والتأمين الشامل.