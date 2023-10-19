شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يوضح أجواء نهاية الأسبوع على المملكة والخليج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء إجازة نهاية هذا الأسبوع على مناطق المملكة والخليج حارة إلى حارة نسبيًا على معظم المناطق والخليج معتدلة على المرتفعات والمناطق الشمالية نهارًا.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن الأجواء فجرًا ستكون من معتدلة إلى لطيفة داخل المدن وخارج المدن والمرتفعات تميل للبرودة وتزداد البرودة على المرتفعات وعلى شمال المملكة.”

وأضاف :” متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على شمال الشرقية وشرق الشمالية ومرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان من المملكة تمتد الأمطار إلى أجزاء من الإمارات وعُمان واليمن والعراق والكويت تسبق برياح نشطة.”

وتابع :” نشاط متوسط مع هبات شبه قوية على أجزاء من وسط وغرب وشمال وشرق المملكة نهارا.”

‏وواصل:” اكشتوا في البر والاستراحات وأنصح من يبقى من بعد منتصف الليل يأخذ معه معطف خفيف قد تحتاجه من بعد منتصف الليل في الوسطى والشمالية وغرب الشرقية وشرق الغربية والمرتفعات إلا اذا عندك خيمة أو غرفة .”