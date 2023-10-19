شكرا لمتابعة خبر عن إضافة 7 مسارات جديدة بخدمة حافلات الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت اليوم المرحلة الرابعة من خدمة «حافلات الرياض»، وذلك ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

وتشهد المرحلة الرابعة إضافة سبعة مسارات جديدة، حيث سينطلق مسار 932 من حي الربيع توقفاً في محطة الياسمين، كما ينطلق مسار 933 من حي النزهة توقفاً في محطة التعاون، وسينطلق مسار 942 من حي الخليج توقفاً في محطة الروضة، وسينطلق مسار 944 من محطة الأندلس إلى محطة الخليج، وسيكون انطلاق مسار 945 من حي الخليج إلى محطة النهضة، ومسار 947 سينطلق من محطة الشهداء إلى محطة المونسية، وعليه سيكون انطلاق مسار 948 من حي اليرموك توقفاً في محطة اليرموك.

وتهدف إضافة المسارات إلى توسيع شبكة خدمات حافلات الرياض، وتحسين تجربة النقل العام للمواطنين والمقيمين في المدينة، والمساهمة في تقليل الازدحام المروري وتحسين الكفاءة والمرونة في نقل الركاب عبر المدينة بدقة وأمان وراحة.

يذكر أن البوابة الإلكترونية الخاصة بحافلة الرياض توفر مجموعة متنوعة من الخيارات للركاب لمعرفة مسارات الحافلات وآلية شراء التذاكر.