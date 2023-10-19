شكرا لمتابعة خبر عن سامي الحمود يوضح كيفية تعامل العائلة مع ابنها الذي يدخن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الخبير في مكافحة المخدرات الدكتور سامي الحمود، كيفية التعامل مع نجلها المراهق بعد أن علمت أنه يدخن.

وقال الحمود في مقطع فيديو ظهر من خلاله:” ابتعدوا عن العنف، ابتعدوا عن رفع الصوت والنصح والقوة.”

وأضاف:” احتووا الموقف قربوا من أبنائكم واعرفوا الأسباب التي دفعته للتدخين”، لافتًا أنه من الممكن أن يكون صديق سوء.

وجاء توضيح الحمود بعدما سألته أحد الأشخاص عن كيفية التعامل مع ولدها الذي يدخن .