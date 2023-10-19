انت الان تتابع لتمكين القطاع الخاص.. "أمانة تبوك" تطرح 13 فرصة استثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 9:43 صباحاً

طرحت أمانة منطقة تبوك اليوم، 13 فرصة استثمارية مميزة؛ وذلك ضمن جهودها في تعزيز استثمارات المنطقة، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنطقة. وشملت الفرص المطروحة: إنشاء وتشغيل وصيانة محطات محروقات، ومجمع مطاعم ومقاهٍ سياحية بمساحة 7000 متر مربع، ومجمع ملاعب رياضية على مساحة تجاوزات 8000 متر مربع، ومخطط الخلاطات ومصانع البلوك، وتطوير البنية التحتية وعدد من الأكشاك. وبيّنت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تأتي لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية؛ داعية الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

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