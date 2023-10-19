انت الان تتابع بمختلف التخصصات.. مستشفى عفيف يُجري 322 عملية جراحية خلال الربع الثالث من 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 9:52 صباحاً

أوضحت إحصائية لتجمع الرياض الصحي الثالث، أن عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها في مستشفى عفيف العام، بلغت (322) عملية في مختلف التخصصات الجراحية؛ منها (96) عملية جراحية طارئة، خلال الربع الثالث من عام 2023م. وكشف "التجمع" أن العمليات الجراحية التي أجريت في المستشفى خلال نفس الفترة، شملت: الجراحة العامة، والعظام، والنساء والولادة، والمسالك البولية؛ فيما شكّلت العمليات الروتينية (114) عملية جراحية، وبلغ عدد العمليات الطارئة (96) عملية جراحية؛ فيما بلغت عدد عمليات جراحات اليوم الواحد (112) عملية، وكان للدعم الطبي الذي تم العمل عليه من قِبَل إدارة المستشفى خلال تلك الفترة لعدد من التخصصات الجراحية بمختلف برامج الدعم (برنامج الطبيب الزائر- برنامج التعاقد الدائم- التطوع الطبي) دورٌ في خفض نِسَب قوائم الانتظار بنسبة 78%. وتهدف خطة تجمع الرياض الصحي الثالث لتحسين مؤشر العمليات الجراحية، إلى إطلاع كل المرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية على الجهود التطويرية المبذولة للارتقاء بمستويات الأداء، وتقديم خدمات ذات جودة كبيرة تُحقق رضا المواطنين، وتلبي احتياجاتهم الصحية؛ باعتبارهم محور اهتمامها والشريك الأساسي لها؛ لدفع مسيرة العمل الصحي في هذا البلد المعطاء.

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