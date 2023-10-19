انت الان تتابع ارفع مستوى الأمان.. "المرور" تحث على فحص ضغط إطارات المركبة دوريًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية فحص ضغط إطارات المركبة دوريًا، مؤكدةً أهمية هذا الإجراء لرفع مستوى الأمان.

وكتبت "المرور"، عبر حسابها على منصة "إكس" تقول: "احرص على أداء الفحص الدوري لإطارات مركبتك"، مؤكدةً أن "الوقاية أمان".

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