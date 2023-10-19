شاهد ضباط الجيش السعودي المشاركين في الدفاع عن فلسطين قبل 75 عاماً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 10:12 صباحاً

تزامنًا مع ما يعيشه الشعب الفلسطيني من جرائم غير إنسانية في غزة من قِبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، وتطّور الأوضاع ووصولها إلى أعلى مراحل العدوانية واستهداف المدنيين والمرضى في المنشآت الصحية، كان للسعودية موقف واضح من القضية، وأصدرت خطابًا يُدين وبشدة ما يقوم به الاحتلال، وطالبت بإجلاء المصابين وفتح ممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات الغذائية والطبية، ولا يزال الموقف السعودي ثابتًا في القضية الفلسطينية منذ الأزل. ونشرت "دارة الملك عبدالعزيز" صورة تعود إلى 75 عامًا تُظهر ضباط الجيش السعودي المشاركين في الدفاع عن فلسطين 1367- 1368هـ (1948م)، مما يؤكد أن المملكة العربية السعودية ومثلما تبذل صوتها وثقلها الدوليين لنصرة القضية الفلسطينية، فإنها كانت قد بذلت شجاعة ودم أبنائها في سبيل الدفاع عنها. وتُخلّد الصورة التي تحتفظ بها "الدارة" وتجاوز تاريخها 75 عامًا الموقف السعودي الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية والنصرة لها.

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