حملة اعتقالات للاحتلال تطال 200 شخص في غزة والضفة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 10:22 صباحاً

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات طالت 200 شخص في قطاع غزة والضفة الغربية. ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قصفت طائرات الاحتلال الحربية، اليوم الخميس، أربعة أبراج سكنية في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة. وهدد الاحتلالُ بقصف الأبراج السكنية الخمسة في مدينة الزهراء، والتي تضم 270 شقة سكنية. وأشارت مصادر محلية، إلى أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على منزل وسط مدينة خان يونس؛ مما أدى إلى ارتقاء نحو 13 شهيدًا والعديد من الإصابات. يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وفي المؤسسات العامة والخاصة، كان آخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.

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