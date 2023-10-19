"الأحوال المدنية": 4 خطوات بسيطة لتفعيل الهوية الوطنية عبر "أبشر"

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محمد بن مسعود - الدمام - استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة "أبشر" بعد تجديدها.

وأضافت الأحوال المدنية رداً على استفسار أحد المستفيدين حول طريقة تفعيل الهوية بعد تجديدها واستلامها بالمنزل، أنه يمكن التجديد عبر المنصة من خلال الدخول إلى "أبشر" واختيار الخدمات من تبويب خدماتي، ثم الأحوال المدنية، واختيار خدمات الهوية الوطنية، ثم تفعيل الهوية.

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