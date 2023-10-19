انت الان تتابع صور وفيديوهات وانتحار.. صدماتٌ عالمية عن "الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف تقرير تحالف "وي بروتيكت غلوبال أليانس- We Protect Global Alliance" الرابع لتقييم التهديد العالمي، عن زيادة في الاعتداءات الجنسية على الأطفال والتهديدات الجديدة التي تواجهها الأطفال عبر الإنترنت في العام الجاري 2023.

وأشار تقرير التحالف العالمي الذي يهدف إلى مكافحة الاستغلال والاعتداء على الأطفال جنسيًّا عبر الإنترنت، عن تسجيل ارتفاع بنسبة 87% في الحالات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال مقارنة بعام 2019، كما بلغ عدد الحالات أكثر من 32 مليون حالة عالميًّا؛ وفقًا للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين.

ووفقًا لتقييم التحالف، هناك زيادة ملحوظة بنسبة 360٪ في الصور الجنسية التي يلتقطها الأطفال لأنفسهم؛ خاصة في الفئة العمرية من 7 إلى 10 سنوات، بين عامي 2020 و2022.

وأظهر التقرير أن المحادثات التي يُجريها الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي للألعاب؛ يمكن أن تتحول إلى محادثات خطرة في غضون 19 ثانية فقط من محاولات الاستمالة، وتساهم بيئات الألعاب الجماعية التي تسمح بالاختلاط بين البالغين والأطفال وتبادل الهدايا الافتراضية وأنظمة التصنيف العامة في زيادة هذه المخاطر بشكل كبير.

ويشير التقرير أيضًا إلى زيادة ملحوظة في حالات الابتزاز الجنسي لأغراض مالية؛ حيث ارتفعت عدد الحالات المُبلَغ عنها بشكل ضخم جدًّا من 139 حالة في عام 2021 إلى أكثر من 10 آلاف حالة في عام 2022.