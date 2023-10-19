"الصحة الفلسطينية": أكثر من 3500 شهيد وما يزيد على 12 ألف مصاب في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 3500 قتيل، والجرحى لنحو 12 ألف إصابة في قطاع غزة، والضفة الغربية: 68 قتيلًا وأكثر من 1300 جريح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة الخميس، وقصفه مناطق عدة من القطاع.

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