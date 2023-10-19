تراند اليوم : متحدث الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو جديد لمستشفى المعمداني.. ويعلق: هذا دليل آخر على صدق كلامنا

صحيفة الخليج 365: نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على إكس، مقطع فيديو تم تصويره بمسيرة فوق مستشفى المعمداني في غزة بعد مرور يوم على الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 450 شخص.

وأرفق أفخاي، مقطع الفيديو بتعليق: "فيديو تم التقاطه صباح للمستشفى المعمداني. انظروا الى الضرر نتيجة عملية الإطلاق الفاشلة على يد الجهاد الإسلامي والذي ينحصر على منطقة ساحة وقوف السيارات المجاورة للمستشفى ولا يشبه الحفرة الناتجة عن شن غارة. كما ويمكن ملاحظة أن المباني المجاورة للمستشفى لم تتعرض لأي ضرر.. هذا دليل آخر على صدق كلامنا وزيف دعاية حماس".

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن القصف الذي استهدف المستشفى الثلاثاء وتبادلت إسرائيل والفصائل الاتهامات بالمسؤولية عنه.