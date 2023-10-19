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تراند اليوم : شاهد: مواطن يوقف مقاول عن تكملة بناء مشروعه بسبب فشلهم في إخراج قطة

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صحيفة الخليج 365: تسببت قطة في عدم استكمال مشروع بنائي بأحد مناطق المملكة بعدما طلب المالك بوقف العمل لعدم الدفن عليها.

وأظهر الفيديو، تواجد قطة داخل حفرة في الأرض ورفضها الخروج رغم عمل ممر لها.

وقال موثق الفيديو إنهم كل ما اقتربوا منها دخلت في الحفرة قائلا: لنا يومين على هذه السالفة لا طالعة ولا إحنا قادرين ندفن.

وأوضح أن المالك طلب بوقف العمل حتى خروج القطة وهي من أوقفت المشروع.

وأضاف: وضعنا لها تونة وكل شيء لكنها ترفض الخروج، قائلا؛ إذا اضطرينا سنوقف المكان الذي فيه القصة ونبدأ بكرسي الميدا وعند الدفان لعل الله يهديها وتخرج.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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