تراند اليوم : إسرائيل تغتال أول امرأة في المكتب السياسي لحركة حماس في غزة.. والكشف عن أبرز المعلومات عنها

صحيفة الخليج 365 : أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس، وفاة عضوة المجلس، جميلة الشنطي، إثر قصف إسرائيلي استهدفها الليلة الماضية.

عضوية مكتب حماس

وتعتبر الشنطي أول سيدة تصل لعضوية المكتب السياسي لحركة المقاومة"حماس"، وشغلت هذا المنصب، بـ"الانتخاب" وليس "التعيين".

الدراسة والعمل

ولدت الشنطي في مخيم جياليا عام 1957، وحصلت في العام 1980 على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة "عين شمس" بمصر، وحصلت على الدكتوراه.

انتقلت الشنطي للعمل في السعودية كمعلّمة، لمدة 10 سنوات، وفي عام 1990، عادت إلى قطاع غزة لتلتحق بالعمل التنظيمي في حركة "حماس".

العمل النسوي

وترأست العمل النسوي لحركة حماس لسنوات عديدة، وانتخبت عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس".

وفي عام 2013، عُيّنت الشنطي "وزيرة" للمرأة في الحكومة بغزة.

وفي العام 2021 تم انتخاب الشنطي كأول سيدة تصل لعضوية المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".