تراند اليوم : أمريكا تعلن وصول مدمرة بحرية إلى الشرق الأوسط وتكشف الهدف منها

صحيفة الخليج 365- وكالات : قال الأسطول الخامس الأميركي، اليوم الخميس، إن المدمرة "يو إس إس كارني"، المزودة بصواريخ موجهة، وصلت إلى الشرق الأوسط، في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.

وذكر الأسطول الخامس في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن إرسال المدمرة يأتي "للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار بالمياه الإقليمية"

جاء ذلك في ظل القتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين منذ الهجوم المباغت الذي شنته حماس وفصائل أخرى في السابع من أكتوبر الماضي وما أعقبه من هجمات وقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.