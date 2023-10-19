شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر" بمكة تساعد مئات المعتقلين على التواصل مع أسرهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى برنامج إعادة الروابط العائلية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، من شهر يناير إلي شهر أكتوبر من العام الجاري 2023، 53 اتصالًا مرئيًا وهاتفيًا بين المعتقلين في سجن جوانتانامو وبين أسرهم، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبيّنت الهيئة أن عدد الاتصالات الهاتفية التي تمت بين المعتقلين في جوانتانامو وأسرهم بلغ نحو 11 مكالمة هاتفية، بينما بلغ عدد الاتصالات المرئية 42 اتصالًا مرئيًا بمجموع 128 ساعة. استفاد منها 318 من أفراد عوائل المعتقلين.

فيما بلغ عدد الرسائل وطلبات البحث عن مفقودين المرسلة عبر برنامج "إعادة الروابط العائلية" الذي تشرف عليه هيئة الهلال الأحمر السعودي، نحو 98 رسالة.

شكر للهيئة على مختلف الجهود المبذولة

ورفعت أسر المعتقلين الشكر والعرفان لهيئة الهلال الأحمر السعودي على ما تقوم به من عمل إنساني كبير. وإن الهيئة استطاعت تذليل جميع العقبات والصعوبات أمامهم بالتواصل بأبنائهم ومكالمتهم ومشاهدتهم عبر تقنيات الاتصال، مؤكدين أن هذه الجهود محل تقديريهم سائلين الله تعالى أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها.

وتأتي هذه الاتصالات بين المعتقلين وأسرهم بناءً الدور الإنساني لهيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال برنامج إعادة الروابط العائلية.

يذكر أن برنامج إعادة الروابط العائلية استحدث عام 2003، حيث بدأ بالبحث عن المفقودين ونقل الرسائل ما بين العائلات وأبنائهم المعتقلين، وبعد عام 2009 تم تطوير البرنامج من خلال التواصل ما بين المعتقلين وذويهم بالاتصال الصوتي والمرئي ببرنامج ”سكايب“.